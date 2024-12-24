Hatay'da İtfaiye, Korkuluklara Sıkışan Kediyi Kurtardı

Hatay'da Kurtarılan Kedi Göz Kamaştırdı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Acil İhbar Üzerine Harekete Geçildi

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine, itfaiye ekipleri Harbiye Mahallesi'ne yöneldi. Kedinin korkuluklara sıkıştığını öğrenen ekipler, hızlı bir şekilde kurtarma çalışması başlattı.

Başarılı Kurtarma Operasyonu

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, kedinin patisi sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Bu olay, itfaiye ekiplerinin hayvanlara yönelik şefkatli yaklaşımını ve hızlı müdahale yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.