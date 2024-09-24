Hatay'da İtfaiye Personeli Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Hatay'da Yangın Görevinde Üzücü Olay

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, yangın söndürme çalışmaları sırasında üzücü bir olay yaşandı. Otluk alanda meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye personeli Mehmet Aytaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yangın Müdahalesi Ve Olayın Gelişimi

Yangın, Maraşboğazı mevkisi'nde çıktıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi Serinyol İtfaiye Grubu ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın söndürme esnasında rahatsızlanan Mehmet Aytaş, acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Aytaş, kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Taziye Mesajları Yayınlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Serinyol İtfaiye Grubu personelimiz Mehmet Aytaş'ın, yangın söndürme görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.