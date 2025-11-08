Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kapının kapanmasıyla evde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekiplerinin bom aracıyla müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:07
Olayın Detayları

Hatay’da, Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesinde meydana gelen olayda, ailenin evden çıkarken anahtarı almak isterken kapının kapanması sonucu 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı.

Aile, kendi imkanlarıyla kapıyı açamayınca ve çilingire ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri operasyon başlattı.

Müdahale ve Kurtarma

İtfaiye ekipleri, müdahalede bom aracı kullanarak 4 katlı binanın ikinci katındaki dairenin camından içeri girdi. Ekipler, camdan girerek evin kapısını açtı ve ailenin sağlıklı şekilde evladına kavuşmasını sağladı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

