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Hatay'da Jandarma Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Hatay'da cayrokopter ile desteklenen jandarma ekipleri, 473 araçta denetim yaparak sürücülere cezalar kesti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:28
Hatay'da Jandarma Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Hatay'da Jandarma Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Hatay'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen cayrokopter destekli trafik denetimi, sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçladı. Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

473 Araç Kontrol Edildi

Havadan desteklenen denetim sırasında toplam 473 araç kontrol edildi. Bu çalışmada, 9 sürücüye 8 bin 658 lira ceza uygulandı. Ekiplere, çeşitli eksikliklerden dolayı 3 aracı trafikten men etme yetkisi verildi.

Denetimlerin Devamı Bekleniyor

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için bu tür denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

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