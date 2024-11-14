Hatay'da Kaçan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, motosikletin önünü kaldırarak trafikte seyrederken karşıdan gelen bir otomobile çarpan ve ardından olay yerinden kaçan sürücüye ceza kesildi.

Haberin detaylarına göre, Valilikten yapılan açıklamada, sürücünün tehlikeli hareketlerinin sosyal medyada görüntülenmesi üzerine, polis ekipleri hemen harekete geçerek soruşturma başlattı.

Ekipler, Şükrü Balcı Caddesi'nde motosikletini tehlikeli bir biçimde kullanan sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemelerde, sürücünün kimliğinin M.S. olarak belirlendiği ve henüz 17 yaşında olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki sürücüye, 3 bin 702 lira idari para cezası uygulandı. Bu olay, trafikteki tehlikeli davranışların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.