Hatay'da Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, bir yayanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. S.İ. tarafından kullanılan 46 AHC 114 plakalı kamyon, Kırıkhan-Antakya yolunun Alsancak mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Zeynep Alkır'a çarptı.

Kaza anında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alkır, sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alkır’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaza anında kamyonu kullanan S.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.