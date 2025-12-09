Hatay'da Kamyonet Kasasında 10 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

Hatay'da kamyonet kasasında 10 kaçak göçmen yakalandı
Polis takibi sonucu ortaya çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Antakya-İskenderun yolunda durdurulan şüpheli bir kamyonette 10 kaçak göçmen bulundu.
Kamyonet kasasında soğuktan korunmak için battaniyeye sığınan göçmenlerin yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet güçlerinin operasyonları göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sürdürüyor.
