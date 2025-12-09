DOLAR
Hatay'da Kamyonet Kasasında 10 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

Antakya-İskenderun yolunda kamyonet kasasında saklanan 10 kaçak göçmen yakalandı; olayla ilgili 1 organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:58
Hatay'da kamyonet kasasında 10 kaçak göçmen yakalandı

Polis takibi sonucu ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Antakya-İskenderun yolunda durdurulan şüpheli bir kamyonette 10 kaçak göçmen bulundu.

Kamyonet kasasında soğuktan korunmak için battaniyeye sığınan göçmenlerin yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet güçlerinin operasyonları göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sürdürüyor.

HATAY'DA AVRUPA ÜMİDİYLE YOLA ÇIKAN 10 KAÇAK GÖÇMEN, KAMYONET KASASINDA YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ 1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.

