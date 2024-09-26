Hatay'da Kamyonun 9 Araca Çarptığı Kazaya Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Hatay'daki Kaza Anına Dair Yeni Görüntüler

Hatay'ın Defne ilçesinde, 22 Eylül tarihinde freni arızalanan bir hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Y.K. yönetimindeki 07 ANL 099 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde seyir halindeyken fren arızasından dolayı kontrolden çıktı ve çevresindeki araçlara çarptı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak hızla 9 araca çarptığı anlar yer alıyor. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Resmi Açıklamalar

Olay yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sürücünün ağır tonajlı araçlar için yasak olan bir yola girdiğini açıkladı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.