Hatay'da Kanser Hastaları için 'Pİ Kız Kardeşim Köyü' Açıldı

Depremzedelere Yeni Bir Umut

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kanser hastaları ve aileleri için özel olarak created 'Pİ Kız Kardeşim Köyü' resmi olarak açıldı. Bu özel köy, Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği başta olmak üzere AFAD ile çeşitli kurum ve kuruluşların bağışlarıyla Samandağ ilçesi, Yaylıca Mahallesi'nde inşa edildi.

Hedef: Destek ve Konaklama

Köy, deprem sürecinde evini kaybetmiş olan kanser hastaları ve ailelerine uygun bir konaklama ortamı sağlamak amacıyla oluşturuldu. Toplamda 24 konteyner, ev araç gereçleriyle donatılarak bu ailelere teslim edildi.

Açılış Konuşmaları ve Duygulu Anlar

Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, açılışta yaptığı konuşmada, kanser hastalarının deprem dönemindeki zorluklarına dikkat çekerek, "Sizin yaşadıklarınızı yaşamamız imkansız, o günlerde burada değildik, acıları derinden, yürekten hissettik," dedi.

Kanseri yenmiş biri olarak, depremzede Arzu Cide ise, "Depremde önce sevdiklerimi, sonra evimi ardından da sağlığımı kaybettim. Uzun, meşakkatli ve yorucu günlerimiz oldu. Pİ Kız Kardeşim Köyü ile tanışana kadar," diyerek yaşadıklarını paylaştı. Cide, "Burada geçirdiğim süre boyunca bu koca yürekli insanların destek elini hissetmek benim için çok kıymetli. Şu an üzerimde bir çocuğun bayram heyecanı var. Yeniden çiçek açtım, bu yüzden çok teşekkür ediyorum," şeklinde duygularını aktardı.

Sanatçılardan Destek

Açılış etkinliğine katkıda bulunan sanatçı Uğur Aslan ve senarist Sema Ergenekon gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Aslan, köyün açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, buradaki insanların yalnız bırakılmamasını vurguladı. Katılımcılar, daha sonra köy alanını gezerek ortam hakkında bilgi aldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kanser hastaları ve ailelerinin konaklaması için özel olarak kurulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kanser hastaları ve ailelerinin konaklaması için özel olarak kurulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı.