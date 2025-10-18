Hatay'da Kanseri Yenen 3 Yaşındaki Tamer Talha İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

İskenderun'da 14 ay süren tedavinin ardından kanseri yenen 3 yaşındaki Tamer Talha için İskenderun Millet Parkı'nda balon etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:16
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandığı beyin kanserini tedavi sonucu atlatan 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Etkinlik, İskenderun Kaymakamlığı öncülüğünde; Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol belediyeleri işbirliğiyle düzenlendi. 14 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından çocuk için İskenderun Millet Parkı'nda moral amaçlı bir organizasyon gerçekleştirildi.

Tamer Talha İçin Balonlar Gökyüzüne Uçuyor sloganıyla düzenlenen etkinlikte Tamer Talha Oğuz, motorcuların konvoyu eşliğinde alana giriş yaptı. Tamer, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracının merdivenine çıkarak katılımcılarla birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar için yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Baba Oğulcan Oğuz, 14 aylık zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını belirterek gazetecilere şu sözlerle duygularını aktardı: "Çocuğumuzun iyileşmesini böyle güzel bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın".

Etkinliğe İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, 9 aylık tedavi sürecinin ardından kanseri yenen 6 yaşındaki Barış İsmail Işık, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandığı beyin kanserini tedavi sonucu atlatan 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz (sol 2) için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

