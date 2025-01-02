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Hatay'da Kanuni Sultan Süleyman Camii İbadete Açıldı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası restorasyonu tamamlanan Kanuni Sultan Süleyman Camii yeniden ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:37
Hatay'da Kanuni Sultan Süleyman Camii İbadete Açıldı

Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin Yeniden İbadete Açılışı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Kanuni Sultan Süleyman Camii, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından, caminin açılışı için bir törende bir araya gelindi. Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte devam eden iyileştirme çalışmalarına dikkat çekerek, "Bu iyileştirme operasyonu sırasında hasar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılması için birçok projeyi bir arada yürütüyoruz." dedi.

Vali Masatlı, aynı zamanda kentte 82 noktada restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve yakın zamanda tarihi Sarımiye Camii ile Hünkar Mescidinin açılışlarının yapıldığını hatırlattı. Masatlı, caminin aslına uygun olarak onarılmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını vurguladı:

"Bugün burada Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin açılışını yaptık. Bu eserler bizim mirasımız ve medeniyetler şehri Hatay'ı geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu kültürel değerlerimizi yaşatmak ve halkımızın hizmetine sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Regaip Kandili'mizin hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Tören, protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle sona erdi. Regaip Kandili dolayısıyla camide Mevlid-i Şerif okundu ve vaazlar verildi. Açılış sonrasında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Açılış etkinliğine, Vakıflar Hatay Bölge Müdürü Adem Bozkurt, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman...

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman...

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

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