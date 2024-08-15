Hatay'da Kaplumbağalar Denize Bırakıldı

Hatay'da Kaplumbağaların Yeniden Doğuşu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle tedavi süreçlerini tamamlayan beş deniz kaplumbağası, denizle buluşturuldu. Tedavi edilen kaplumbağalar arasındaki 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından iyileştirilen hayvanlar olarak dikkat çekti.

Kaplumbağaların İsimlendirilmesi

Deniz Mahallesi sahiline götürülen kaplumbağalara; "Filistin", "Gazze", "Özgür-1", "Özgür-2" ve "Özgür-3" isimleri verildi. Bu etkinlikte, Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Tedavi Süreci ve Açıklamalar

Merkezin koordinatörü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, bu yıl merkeze 8 yaralı kaplumbağanın geldiğini ve tedavi süreçlerinin tamamlandığını belirtti. Altuğ, kaplumbağalara, Gazze'de süregelen haksızlık ve zulme karşı bir tepki olarak bu isimlerin verildiğini ifade etti.

Kaplumbağaların Zarar Görme Nedenleri

Altuğ, bölgedeki kaplumbağa yaralanmalarının çoğunlukla sahipsiz köpekler tarafından saldırılar sonucu meydana geldiğini belirterek, bot travmaları ve çöp poşetlerinin yutulmasının da sık rastlanan sorunlar olduğunu belirtti. Altuğ, "Sahillerimizi temiz tutmalıyız. Yumurtlama alanlarının korunması için belediyelerin önleyici tedbirler alması gerekiyor," dedi.

Önemli Uyarılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Nuri Akın, deniz kaplumbağalarının yavru çıkışlarının devam ettiğini, bu süreçte kaplumbağaların rahatsız edilmemesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Suyla buluşturulan kaplumbağalara "Filistin", "Gazze" ile "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" adları verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Suyla buluşturulan kaplumbağalara "Filistin", "Gazze" ile "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" adları verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Suyla buluşturulan kaplumbağalara "Filistin", "Gazze" ile "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" adları verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Suyla buluşturulan kaplumbağalara "Filistin", "Gazze" ile "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" adları verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Suyla buluşturulan kaplumbağalara "Filistin", "Gazze" ile "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" adları verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Suyla buluşturulan kaplumbağalara "Filistin", "Gazze" ile "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" adları verildi.