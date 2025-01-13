Hatay'da Kırsal Dönüşüm Projesinde Temel Atıldı

Hatay'da Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesinde İlk Adım Atıldı

Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi için ilk temel atma çalışmaları gerçekleştirildi. 28 sosyal konutun inşaatına başlama aşamasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatları doğrultusunda proje ekipleri harekete geçti.

Proje Genişleyecek

Birinci etabında 28 sosyal konut ile start alan projenin ilerleyen süreçte sosyal konut sayısının 55'e çıkarılması hedefleniyor. Bu önemli hamle, bölgedeki kırsal yaşamı iyileştirmeyi ve sosyal konut ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde, 28 sosyal konutun temel atma çalışmalarına başlandı.

Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde, 28 sosyal konutun temel atma çalışmalarına başlandı.