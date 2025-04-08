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Hatay'da Koluna İnşaat Demiri Batan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kumlu'da koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:15
Hatay'da Koluna İnşaat Demiri Batan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşanan korkutucu bir olayda, koluna inşaat demiri batan bir çocuk, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Gökçeoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen çocuğun koluna demirin saplandığı bildirildi. Olayı gören çevre sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocukla derhal ilgilenerek demiri kesme işlemi gerçekleştirdi.

Çocuğun kurtarılmasının ardından, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay, mahallede büyük bir endişeye neden oldu.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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