Hatay'da Kontrolden Çıkan Traktör Akaryakıt Pompasına Çarptı

Hatay'da Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Traktör Kazaya Neden Oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazası, bir akaryakıt istasyonunda paniğe yol açtı.

Cüdeyde Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun çalışanı, yakıt dolumu yapılan traktörü park etmek istediği sırada beklenmedik bir olay gerçekleşti. Kontrolden çıkan traktör, akaryakıt pompasına çarparak ciddi bir hasara neden oldu.

Kaza anı, işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, traktörün hızla pompanın yanına yaklaşması ve ani bir çarpma sesi duyulurken, istasyon çalışanlarının durumu şaşkınlıkla izlediği anlar yer alıyor.