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Hatay'da korkutan patlama! Payas ilçesindeki 2 katlı binada hasar oluştu

Hatay'ın Payas ilçesinde İstiklal Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki 2 katlı binada patlama meydana geldi. Olayda kimse yaralanmazken, bina ve çevresinde ciddi hasar oluştu. Patlamanın nedeni araştırılıyor

Yayın Tarihi: 02.06.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 17:06
Hatay'da korkutan patlama! Payas ilçesindeki 2 katlı binada hasar oluştu

Hatay'ın Payas İlçesinde Patlama Meydana Geldi

Hatay'ın Payas ilçesi, İstiklal Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında panik yarattı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Patlamanın ardından bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlama sonucunda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ancak, bina ve çevresinde ciddi hasar meydana geldi.

Hasarın Boyutu

Patlamanın etkisiyle 2 katlı bina ile çevresindeki bazı işletmeler, bir apartman ve park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Etrafa saçılan molozlar çevredeki yapıları ve araçları etkiledi. Bölge sakinleri, patlamanın neden olduğu tahribat nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

İncelemeler Devam Ediyor

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, patlamanın nedenini araştırmaya devam ediyor. İlk incelemeler, patlamanın binanın çatısında meydana geldiği yönünde. Yetkililer, kesin sebebin belirlenmesi için detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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