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Hatay'da Koyun Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kayıt Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 22 koyunun çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:42
Hatay'da Koyun Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kayıt Altına Alındı

Hatay'da Koyun Hırsızlığı Olayı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir ağıldan 22 koyunun çalınması olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Özerli Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi olan Yusuf Çınar'ın (35) başına geldi.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Yusuf Çınar, sabah saatlerinde ağılındaki 22 koyunun kaybolduğunu fark etti. Çınar, yaşadığı durumu polise bildirdi ve inceleme başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Çınar'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, kayıtlarda görünen 2 şüphelinin peşine düştü. Şüphelilerin koyunları nasıl çaldığı, kamera kayıtları sayesinde ortaya çıktı.

Mağduriyetini Anlattı

Yusuf Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Otomobilimi satıp 23 koyun aldım, geçim kaynağım bu hayvanlardı. Bir koyunu hasta olduğu için almadılar. Hayvanların piyasa değeri toplamda 250 bin lira. Mağdur durumdayım, tüm geçim kaynağım bir gecede alıp götürüldü" dedi. Çınar'ın yaşadığı mağduriyet, yerel halkta da büyük bir tepki oluşturdu.

Kamera Kayıtlarında Şüpheliler

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin koyunları yayarak götürme anları net bir şekilde görünüyor. Olayla ilgili araştırmalar ve şüphelilerin kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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