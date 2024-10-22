Hatay'da Koyun Hırsızlığı: Zanlılar Yakalandı, Çalınan Hayvanlar Teslim Edildi

Hatay'da iki zanlı, çaldıkları 22 koyunu sahibine geri verdi. Güvenlik kameraları hırsızlığı görüntüledi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:12
Hatay'da Koyun Hırsızlığı: Zanlılar Yakalandı, Çalınan Hayvanlar Teslim Edildi

Hatay'da Ağıldan Koyun Hırsızlığı Olayı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ağıldan çalınan 22 koyun, yapılan operasyon sonucu sahibine teslim edildi.

Olayın Gelişimi

Özerli Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Yusuf Çınar (35), sabah saatlerinde ağıldaki 22 koyunun çalındığını fark etti. Çınar, durumu hemen polise bildirdi.

Polisin Başlattığı Soruşturma

Çınar'ın şikayeti üzerine, yerel polis ekipleri hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüpheliyi tespit etti.

Zanlıların Yakalanması

Polis, belirlenen adreslere baskın düzenleyerek zanlıları yakaladı. Çalınan koyunlar da bulunarak, hemen sahibine teslim edildi.

Yusuf Çınar'ın Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Yusuf Çınar, "Otomobilimi satıp aldığım 23 koyunla geçimimi sağlıyordum. Zanlılar bir koyunu hasta olduğu için almadı. Polisler, geçim kaynağımı bulup bana teslim etti. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum," dedi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin küçükbaş hayvanları yayılan bir şekilde götürdüğü tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı 80. Yılını Kutladı
2
Gündem Özeti: 23 Ekim 2024
3
Avustralyalı Tanık Türkiye'de İfade Verecek
4
İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor
5
Filistinli Aileler, İngiltere Başbakanı ile Gazze'deki Durumu Görüştü
6
ABD, İranlı General Ruhollah Bazghandi'yi Suçladı
7
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak