Hatay'da Koyun Hırsızlığı: Zanlılar Yakalandı, Çalınan Hayvanlar Teslim Edildi

Hatay'da Ağıldan Koyun Hırsızlığı Olayı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ağıldan çalınan 22 koyun, yapılan operasyon sonucu sahibine teslim edildi.

Olayın Gelişimi

Özerli Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Yusuf Çınar (35), sabah saatlerinde ağıldaki 22 koyunun çalındığını fark etti. Çınar, durumu hemen polise bildirdi.

Polisin Başlattığı Soruşturma

Çınar'ın şikayeti üzerine, yerel polis ekipleri hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüpheliyi tespit etti.

Zanlıların Yakalanması

Polis, belirlenen adreslere baskın düzenleyerek zanlıları yakaladı. Çalınan koyunlar da bulunarak, hemen sahibine teslim edildi.

Yusuf Çınar'ın Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Yusuf Çınar, "Otomobilimi satıp aldığım 23 koyunla geçimimi sağlıyordum. Zanlılar bir koyunu hasta olduğu için almadı. Polisler, geçim kaynağımı bulup bana teslim etti. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum," dedi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin küçükbaş hayvanları yayılan bir şekilde götürdüğü tespit edildi.