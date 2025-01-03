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Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi

Hatay İskenderun'da kumar oynayan 14 kişi hakkında toplam 129 bin 374 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 22:30
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi

Hatay'da Kumar Oynayan 14 Kişiye Yüksek Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye toplamda 129 bin 374 lira ceza kesildi. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla Yenişehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında, kumar oynandığı belirlenen iş yerinde 994 bin lira değerinde 412 oyun pulu ve 54 iskambil kağıdı bulundu. Ekipler, masa etrafında bulunan 14 kişiyi yakalayarak, kumar oynamaktan dolayı toplam 129 bin 374 lira ceza uyguladı. Ayrıca iş yeri sahibi Ş.E. ve müdürü S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Arama sırasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise, cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.A.'nın gözaltına alınması oldu. R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim sırasında iş yerinde ayrıca bir tabanca, şarjör ve 17 mermi ele geçirildi. Bu olay, güvenlik güçlerinin kumar ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi.

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