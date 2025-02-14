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Hatay'da Kupik Apartmanı Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Hatay'daki Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:51
Hatay'da Kupik Apartmanı Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Hatay'da Kupik Apartmanı Davası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 55 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili olarak iki sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşma Detayları

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanıklardan inşaat müteahhidi Ziyadin K. hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık inşaat mühendisi Nezir G. ise duruşmaya katılmadı.

Müteahhit Ziyadin K, savunmasında inşaatın yapım aşamasının tamamıyla belediyenin denetiminde gerçekleştirildiğini belirtti. Kolon kesildiğine dair bir bilgi sahibi olmadığını savunan Ziyadin K, şu ifadeleri kullandı:

"Bina yapılırken tüm malzemeyi en iyisinden kullandık. Binaya güvenmesem 5 sene orada yaşamazdım. İnşaat mühendisini, mimarı denetleyecek kişileri belediye belirledi. Ben 2007 yılında bodrum katını markete satmak için gelmiştim. Geldiğimde kolon kesilmesi görmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

Duruşmanın Seyrine Dair Gelişmeler

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devam etmesine karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi. Duruşma sonrası, yıkılan binada yakınları vefat eden bazı aileler Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 10 katlı Kupik Apartmanı'nın deprem sırasında yıkılmasına ilişkin açılan davada, sanıklara "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlaması yöneltilmişti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Yıkılan binada yakınları vefat eden bazı aileler, duruşma sonrasında Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

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