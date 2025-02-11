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Hatay'da Kuş Gribi Alarmı: Paşaköy Mahallesi Karantinaya Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuş gribi tespit edilen mahallede 338 kanatlı hayvan itlaf edilerek karantina uygulamasına geçildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:36
Hatay'da Kuş Gribi Alarmı: Paşaköy Mahallesi Karantinaya Alındı

Hatay'da Kuş Gribi Alarmı: Paşaköy Mahallesi Karantinaya Alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuş gribi tespit edilmesi sonucu Paşaköy Mahallesi karantinaya alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, mahallede yaşayan Abdullah Duman, hayvanlarındaki hastalık belirtisi üzerine yetkililere başvuruda bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda, Paşaköy Mahallesi'ndeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Gelen sonuçlar, kuş gribi virüs pozitif çıktığını doğruladı. Bunun üzerine, hastalık tespit edilen farklı kümeslerdeki 338 kanatlı hayvan, ekipler tarafından toplanarak itlaf edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesi hastalıkla ilgili gereken bildirimleri yaptı. Mahalle giriş ve çıkışlarına, karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.

Kümes sahibi 70 yaşındaki Abdullah Duman, yaptığı açıklamada, hayvanlarının telef olması üzerine durumu yetkililere bildirdiğini ifade etti. Yapılan tahlillerin ardından hayvanlarında kuş gribi tespit edildiğini belirten Duman, hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

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