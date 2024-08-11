Hatay'da Lastik Deposunda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Hatay'ın Payas İlçesinde Yangın Alarmı

Hatay'ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir lastik deposunda beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri hızlıca müdahaleye başladı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Alınan bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri derhal bölgeye gönderildi. Ekipler, alevlerin diğer işyerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.Polis Güvenlik Önlemleri Alıyor

Bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri de olay yerinde önlemler alarak durumun kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.