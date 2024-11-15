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Hatay'da Lastik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:12
Hatay'da Lastik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Payas İlçesinde Yangın Panik Yarattı

Hatay'ın Payas ilçesinde, Karşı Mahallesi'nde yer alan bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ederken, yangının hasara yol açtığı kaydedildi. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bilgi vermeye devam edecekler.

Bu tür olayların, mahalle sakinleri ve çevre için oluşturduğu tehditler göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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