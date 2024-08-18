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Hatay'da Leyleklerin Büyüleyici Göçü

İskenderun'da sonbahar öncesi binlerce leyleğin göç uçuşu, vatandaşların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:03
Hatay'da Leyleklerin Büyüleyici Göçü

Hatay'da Leyleklerin Göz Alıcı Göçü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte, binlerce leyleğin güneye doğru yaptığı göç, yerel halkın dikkatini çekti. Leyleklerin bu muhteşem göçü, çevre sakinleri tarafından büyük bir merakla izlendi.

Göçün Güzelliği

Sonbaharın habercisi olarak kabul edilen leylek sürüleri, İskenderun semalarında muhteşem bir manzara sergiledi. Kuzeydeki soğuyan bölgelerden daha sıcak olan güneye doğru yola çıkan leylekler, grup halinde süzülerek ilerledi.

Göz alıcı göç uçuşunu izleyen vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta yarıştı. Leyleklerin görsel şöleni, doğa severlerin ilgisini bir kez daha topladı.

İskenderun'da Doğanın Dansı

İskenderun halkı, leyleklerin göçüyle birlikte doğanın sunduğu bu eşsiz anı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her yıl tekrarlanan bu olay, bölge sakinleri için bir ritüel haline gelmiş durumda.

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın...

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın İskenderun ilçesi semalarında görüldü.

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın...

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın İskenderun ilçesi semalarında görüldü.

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın...

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın İskenderun ilçesi semalarında görüldü.

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın...

Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın İskenderun ilçesi semalarında görüldü.

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