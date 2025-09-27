Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Hatay Dörtyol'da yürütülen operasyonda, Yayla mevkiindeki mağarada PKK/KCK mensuplarına ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:19
İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yayla mevkiinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen bir mağara tespit edildi. Mağara içinde PKK/KCK mensuplarına ait olduğu belirlenen patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bulunan malzemelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.

