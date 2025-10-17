Hatay'da Meme Kanserini Yenen Hatice Eryaşar İçin Pembe Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

İskenderun'da farkındalık etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Hatice Eryaşar için düzenlenen etkinlikte, katılımcılar gökyüzüne pembe balonlar bıraktı. Eryaşar, 2020'de kendisine meme kanseri teşhisi konmasının ardından beş yıllık bir mücadele verdi.

Özel bir hastanede ameliyat olan Eryaşar'ın iki göğsü, yumurtalıkları ve rahmi alındı. Kemoterapi sürecinin ardından hastalığı yenen Eryaşar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Sosyal medya paylaşımında "Balonunu kap gel" çağrısı yapan Eryaşar'ın çağrısı üzerine, İskenderun Ziraat Parkı'nda toplananlar, "Kanser değil, biz güçlüyüz" sloganlarıyla pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Eryaşar gazetecilere, etkinliği meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle düzenlediğini belirtti. Şu an hastalığı yendiğini ancak takip sürecinin sürdüğünü aktaran Eryaşar, "Tedavime başladığım zaman meme kanseri farkındalık ayıydı ve benim doğum günümdü. Kanseri yenmemle insanlara farkındalık yaratmak, kanserle ilgili bilgiler vermek istedim." diye konuştu.

