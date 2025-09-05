DOLAR
Hatay'da Milleyha Sulak Alanı 'Doğal Sit' İlan Edildi

Hatay Samandağ'daki Milleyha Sulak Alanı, bilimsel raporla 2863 sayılı Kanun kapsamında doğal sit ilan edildi; koruma alanı 126'dan 383 hektara çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:56
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ve bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda 2863 sayılı Kanun kapsamında doğal sit alanı olarak tescil edildi.

Bakanlık açıklamasına göre, biyoçeşitlilik açısından zengin ekosisteme sahip olan bölgeyi korumak için harekete geçildi. Bölgeye yönelik incelemeler, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü tarafından konusunda uzman bilim insanları ile birlikte gerçekleştirildi ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu hazırlandı.

Rapor sonuçları doğrultusunda, tescile dahil edilen alan, Asi Nehri kıyılarına kadar olan bölümleri kapsayacak şekilde belirlendi. Milleyha kıyısında yaklaşık 2 bin deniz kaplumbağasının yuvaladığı kumsal bulunuyor ve bölge, dünyanın en önemli kuş göç yolu rotası üzerinde yer alıyor; böylece insan kaynaklı tehditlere karşı koruma sağlanacak.

Tescil ve Koruma Statüleri

Hazırlanan karar ile Milleyha Doğal Sit Alanı'nın 263 hektarlık kısmının koruma statüsü "Nitelikli Doğal Koruma Alanı", 120 hektarlık kısmının koruma statüsü ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi.

Bu tescil ile koruma alanı büyüklüğü 126'dan 383 hektara yükseltilerek üç kat arttırıldı. Bölgede, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statülerine uygun olmayan herhangi bir faaliyet yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Diğer Tescil Kararları

TVK Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ekolojik temelli bilimsel araştırmalar sonucunda iki önemli karar daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul Sarıyer Rumelifeneri Mahallesi 2. Etap Doğal Sit Alanı için hazırlanan raporun değerlendirilmesi sonucu 31,02 hektar"Nitelikli Doğal Koruma Alanı", 24,25 hektar alanın ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi ve tescil işlemi tamamlandı.

Balıkesir Erdek sınırlarındaki "Kapıdağ Yarımadası, Potansiyel Doğal Sit Alanı 1 Etabı" için de bölge komisyonunca 4 bin 89 hektar alanın "Nitelikli Doğal Koruma Alanı", 367 hektar alanın ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesine karar verildi. Bu karar Bakanlıkça 27 Ağustos'ta onaylandı.

Ayrıca, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadası'nda yapılacak her türlü faaliyet, koruma mevzuatı uyarınca Bakanlığın kontrolünde olacaktır.

