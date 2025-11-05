Hatay'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı; 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:57
Antakya çevreyolu, Ekinci Mahallesi mevkii

Hatay’da meydana gelen kazada, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobil ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Sürücü ve yolcuların bulunduğu araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

