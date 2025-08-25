Hatay'da Minibüs Tarlaya Devrildi: 8'i Çocuk 13 Yaralı

Antakya — Bozhöyük Mahallesi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir servis minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen bir özel rehabilitasyon merkezine ait 31 AOZ 762 plakalı servis minibüsü, Bozhöyük Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti ve müdahalede bulundu.

Yaralanan 8'i çocuk 13 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

