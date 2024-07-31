Hatay'da Minibüs Tartışması Kulağı Kopardı

Hatay'da Şok Edici Olay

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan olayda, bir yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma feci bir şekilde sonuçlandı. Şoför Şefik V. ile yolcu H.T. arasında sefer ücreti hakkında yapılan konuşma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kulağın Kopması ve Yaşanan Arbede

Tartışmanın alevlenmesi üzerine H.T., şoför Şefik V.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Olayın hemen ardından çevredekilerin yaptığı ihbar sonucu sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık Durumu

Kulağının bir bölümü kopan minibüs şoförü Şefik V., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın derinliği ve şiddeti herkesi şaşırttı.

Elde edilen bilgilere göre, yolcu H.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ise garajın güvenlik kamerası görüntüleriyle belgelenmiş durumda.

Bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle, toplu taşıma sisteminde güvenliğin artırılması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.