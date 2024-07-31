Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hatay'da Minibüs Tartışması Kulağı Kopardı

Erzin'de bir yolcu, tartıştığı minibüs şoförünün kulağının bir kısmını ısırarak kopardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:31
Hatay'da Minibüs Tartışması Kulağı Kopardı

Hatay'da Şok Edici Olay

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan olayda, bir yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma feci bir şekilde sonuçlandı. Şoför Şefik V. ile yolcu H.T. arasında sefer ücreti hakkında yapılan konuşma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kulağın Kopması ve Yaşanan Arbede

Tartışmanın alevlenmesi üzerine H.T., şoför Şefik V.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Olayın hemen ardından çevredekilerin yaptığı ihbar sonucu sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık Durumu

Kulağının bir bölümü kopan minibüs şoförü Şefik V., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın derinliği ve şiddeti herkesi şaşırttı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Elde edilen bilgilere göre, yolcu H.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ise garajın güvenlik kamerası görüntüleriyle belgelenmiş durumda.

Bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle, toplu taşıma sisteminde güvenliğin artırılması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!