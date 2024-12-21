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Hatay'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay Antakya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:51
Hatay'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın merkezi Antakya ilçesinde, Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarın ardından olay yerine intikal eden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlerken, fabrikada hasar oluştu. Şu anda, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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