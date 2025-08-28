DOLAR
Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde 33 AOH 613 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:49
Hassa'da devrilen motosiklette yolculardan biri yaşamını yitirdi

Hatay'ın Hassa ilçesinde Yuvalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Abdullah Ç'nin kullandığı 33 AOH 613 plakalı motosiklet devrildi.

Kazada sürücü ile motosikletin arkasında bulunan Ökkeş Toprak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ökkeş Toprak kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

