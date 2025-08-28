Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hassa'da devrilen motosiklette yolculardan biri yaşamını yitirdi

Hatay'ın Hassa ilçesinde Yuvalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Abdullah Ç'nin kullandığı 33 AOH 613 plakalı motosiklet devrildi.

Kazada sürücü ile motosikletin arkasında bulunan Ökkeş Toprak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ökkeş Toprak kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

