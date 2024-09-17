Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İskenderun'da Trajik Kaza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. 14 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, motosikleti süren Özlem Ç. (33) ve yanında bulunan iki çocuk yaralandı.

Kazanın Detayları

Pirireis Mahallesi'nde, plakası 31 ES 027 olan otomobil, Özlem Ç.'nin kullandığı 31 ANT 193 plakalı motosiklete çarparak kaza yaptı. Bu çarpışma sonucunda, Özlem Ç. ve beraberindeki çocuklar Orhan Asil K. (3) ve Yağız Aslan K. (2) yaralandı.

Küçük Çocuğun Ölümü

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yağız Aslan K., tedavi sürecinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralı çocuklar ve sürücü Özlem Ç.'nin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusundaki önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, sürücülerden ve motorlu taşıt sahiplerinden daha dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını talep ediyor.