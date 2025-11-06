Hatay'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da motosiklet kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza Dörtyol Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi ve sürüklenme sonucu ağır hasar oluştu.

Kazada, 20 yaşındaki Cafer Uğur Talay yönetimindeki 31 AZV 887 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle duvara çarparak sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemenin ardından, talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

