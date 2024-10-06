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Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antakya'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:01
Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antakya'da Trajik Kaza

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, sürücüsü O.P. olan 80 ACF 647 plakalı otomobilin, Ali Alkan yönetimindeki 07 BIY 901 plakalı motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti. Olay, Antakya-Reyhanlı yolunun Soğuksu mevkisinde yaşandı.

Kaza Sonrası Olay Yerinde Müdahale

Kaza sonrası hemen ihbarda bulunularak sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Motokros kazasında ağır yaralanan Ali Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü O.P.

Yaralanan otomobil sürücüsü O.P, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın detayları ve sorumluluğu hakkında incelemeler sürüyor.

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