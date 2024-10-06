Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antakya'da Trajik Kaza

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, sürücüsü O.P. olan 80 ACF 647 plakalı otomobilin, Ali Alkan yönetimindeki 07 BIY 901 plakalı motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti. Olay, Antakya-Reyhanlı yolunun Soğuksu mevkisinde yaşandı.

Kaza Sonrası Olay Yerinde Müdahale

Kaza sonrası hemen ihbarda bulunularak sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Motokros kazasında ağır yaralanan Ali Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan otomobil sürücüsü O.P, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın detayları ve sorumluluğu hakkında incelemeler sürüyor.