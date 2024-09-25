Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Reyhanlı'da Feci Kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti. Mehmet Can İşcan (19) yönetimindeki motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göl Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

Ağır Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda sürücü Mehmet Can İşcan ve arkasındaki yolcu Mumin Ramazan Usanmaz (18) ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri hızlı bir müdahale ile ikiliyi hastaneye sevk etti, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Kamerada

Kazaya ilişkin görüntüler, olayın yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler kaza anının detaylarını gözler önüne serdi.