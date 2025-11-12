Hatay'da motosiklet sokak köpeğine çarptı, sürücü metrelerce sürüklendi

Kaza anı güvenlik kamerasında

Hatay'da meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarpması sonucu sürücü metrelerce sürüklendi.

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çarpma sonrası manevra yapmaya çalışan motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ve bir süre sürüklenme anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza görüntüleri, trafik güvenliği ve sokak hayvanlarının yol güvenliğine etkisini tekrar gündeme getirdi.

