Hatay'da Motosiklet Uçurumu: 2 Kişi Yaralandı
İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde kaza
Kaza, İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde dağlık arazide meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet uçurumdan yuvarlandı.
Kazada sürücü ve yanında bulunan 1 kişi uçurumda yaralanarak mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 yaralı kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
