Hatay'da Motosiklet Uçurumu: 2 Kişi Yaralandı

İskenderun Aşkarbeyli'de uçurumdan yuvarlanan motosikletteki 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:11
İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde kaza

Kaza, İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde dağlık arazide meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet uçurumdan yuvarlandı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan 1 kişi uçurumda yaralanarak mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 yaralı kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

