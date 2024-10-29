Hatay'da Motosikletle Yayaların Kazası Live Kaydedildi

Hatay'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin bir yayaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı.
Olay Anı
Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, hızla ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Bu üzücü kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.