Hatay’da Narenciye Bahçesinde 5 Milyon TL’lik Altın Kesesi Bulundu

Dörtyol’daki hırsızlıkta çalınan 5 milyon TL değerindeki ziynet eşyası narenciye bahçesinde gömülü halde bulundu; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:34
Dörtyol’daki hırsızlık olayında polis çalışması sonucu büyük çapta ziynet eşyası ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 3 Kasım tarihinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz soruşturma sonunda şüphelilere ulaştı.

Yapılan çalışmada, zanlıların çaldıkları içi altın dolu keseyi bir narenciye bahçesinde toprağa gömdükleri tespit edildi. Bahçede yapılan aramada çalındığı belirtilen eşyalar ele geçirildi.

Olayda toplamda 5 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası bulundu. Elde edilen eşya listesinin detayları şöyle: 111 adet Cumhuriyet altını, 6 adet yarım altın, 12 adet çeyrek altın, 17 bin 800 TL para ve 1 adet çift küpe.

Soruşturma kapsamında şüpheliler M.B. ve M.A.C. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

