Hatay'da Noel Ayini: St. Pierre Kilisesi'nde Bir Araya Geldiler

Hatay'da Noel Ayini Düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Noel coşkusunu St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin ardından bu yılki kutlamalar St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Ayin Yönetimi

Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Ayin boyunca katılımcılar, barış ve huzur dilekleriyle dualar ettiler.

Noel Mesajları

Ayin sonunda konuşan Fadi Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği etkinlik, katılımcılar arasında duygusal anlara sahne oldu.

Pasta Kesildi

Ayinin ardından, kutlama amaçlı bir pasta kesildi. Bu özel an, katılımcılara sadece dini bir hizmet değil, aynı zamanda bir araya gelme ve dayanışma fırsatı sundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.