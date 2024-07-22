Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme: Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebepleri ve Müdahale Süreci

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide başlayan yangın, ihbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızlıca müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 2 söndürme uçağı ve 10 ilk müdahale aracıyla birlikte 3 su ikmal aracı ve çok sayıda arazöz dahil oldu.

Son Durum

Yaklaşık 2 dönümlük bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte. Yetkililer, yangının nedenini araştırmakta ve gerekli önlemleri almaktadır.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.