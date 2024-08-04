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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:22
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altında

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün meydana gelen orman yangını, uzman ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Uzunalıç Mahallesi'nde öğle saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, bölge halkını tedirgin etti.

İtfaiye ve Uçaklar Seferber Oldu

Yangın ihbarının hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanı sıra yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler hızla bölgeye yönlendirildi.

Müdahale Başarıyla Gerçekleşti

Ekiplerin hem karadan hem de havadan yaptığı müdahale sonucunda yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte.

Yerel Ekiplere Teşekkür

Yangının kontrol altına alınmasında büyük emek harcayan orman ekipleri ve itfaiyecilere teşekkür edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ihbarın hızlı yapılması büyük bir önem taşıdı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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