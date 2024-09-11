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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:11
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antakya'da, Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'nda gece saatlerinde çıkan orman yangını tüm müdahale çabalarına rağmen etkili bir seyretti. Ancak, uzman ekipler yangını kontrol altına almayı başardı.

Müdahale Süreci

Gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, iş makinesi ve 200 personelden oluşan bir ekip ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Ekipler, alevlere karadan müdahale ederek yangının büyümesini engellemeye çalıştılar. Sabah saatlerinde, yangının yayıldığı bölgeye 3 söndürme helikopteri de gönderildi.

Yangın, yapılan yoğun havadan ve karadan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Şu anda ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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