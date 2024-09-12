Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alanda etkili oldu. Yangının haber verilmesi üzerine, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti.

Müdahale ve Soğutma Çalışmaları

Ekiplerin yaptığı başarılı müdahale neticesinde, alevler çevreye zarar vermeden söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.