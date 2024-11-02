Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'ın Arsuz İlçesinde Orman Yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başlayan orman yangını, hızla büyüyerek endişe yarattı. Yangın, Kozaklı Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle ortaya çıktı.

Müdahaleler Devam Ediyor

Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler, yangının yayılmasını önlemek üzere yoğun bir çabayla sürdürülüyor.

Yangın söndürme helikopterleri ve arazözlerin de katıldığı çalışmalar, yangının kontrol altına alınması için devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.