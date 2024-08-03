Hatay'da Orman Yangını: Müdahale Ekipleri Seferber Oldu

Hatay'ın Antakya İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Uzunalıç Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale İçin Gönderilen Ekip Sayısı

Yangına karşı hızlı bir yanıt verilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, dört helikopter, iki yangın söndürme uçağı, yirmi arazöz, dokuz ilk müdahale aracı, beş su tankı ve iş makineleriyle destek ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangının Kontrol Altına Alınması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için var güçleriyle çalışıyor. Ancak, bölgede etkili olan rüzgar, yangınla mücadelenin zorluğunu artırıyor. Durum ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.