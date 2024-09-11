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Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:26
Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinin Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen yangın, ihbar sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına almaya çalışılıyor.

Yardım Ekipleri Hızla Sevk Edildi

Yangının başladığı bölgeye 7 arazöz, 4 su tankeri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için gece boyunca karadan müdahaleye devam etti.

Havadan Müdahale Başladı

Saatler ilerledikçe, sabah saatlerinde yangına müdahale etmek üzere bölgeye 4 helikopter de gönderildi. Ekiplerin, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için süren müdahaleleri devam ediyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilgili kurumlar yangının söndürülmesi için gerekli tüm çabayı sarf ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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