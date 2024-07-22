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Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:34
Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Hatay'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başlatıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'nde ormanlık bir alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına karşı acil müdahaleler, hem havadan hem de karadan gerçekleştirilmektedir.

Yangına Müdahale Ekipleri Hızla Sevk Edildi

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Ayrıca, yangın yerine helikopter ve arazözler yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yönlendirilmiştir.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Hem hava hem de kara müdahale ekipleri, alevlerin yayılmasını önlemek üzere çalışmalara devam etmektedir.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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