Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Taşoluk Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına hızlı bir müdahale başlatıldı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine intikal eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale Ekipleri Seferber Oldu

Bölgedeki yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 helikopter ve 10 arazöz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerin başarılı müdahalesi bekleniyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.